У тюменки арестовали автомобиль за 39 неуплаченных штрафов

14:19 14 января 2026
Собственница "Чангана" не оплатила 39 штрафов за нарушения ПДД, выявленные камерами на дорогах, долги превысили 45 тысяч рублей, еще 37 тысяч рублей она должна по исполнительскому сбору от судебных приставов.  


Автомобиль задержали сотрудники Госавтоинспекции на улице Пермякова в Тюмени  с помощью системы "Паутина". Судебные приставы арестовали автомобиль, он помещен на спецстоянку до оплаты долга, сообщили в ГАИ ТО.

Теги: ПДД , автомобили , арест , нарушения , штрафы
