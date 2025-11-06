В Тюмени на остановке столкнулись два пассажирских автобуса

На остановочном комплексе 30 лет Победы на улице Мельникайте произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, один из пассажиров пострадал.
"Прокуратурой Калининского административного округа г.Тюмени организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в облпрокуратуре.
