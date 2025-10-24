Экс-инспектора обвиняют в сливе информации из базы данных Госавтоинспекции Тюменской области

В Тюменской области возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, фигурантом стала бывшая госинспектор безопасности дорожного движения межрайонного отдела Госавтоинспекции УМВД России по Тюменской области, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

По версии следствия, с ноября 2023 по июнь 2024 года сотрудница Госавтоинспекции города Тюмени передавала третьим лицам конфиденциальную информацию из базы данных Госавтоинспекции, включающую сведения о транспортных средствах и персональных данных физических лиц.

Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.