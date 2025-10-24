Экс-инспектора обвиняют в сливе информации из базы данных Госавтоинспекции Тюменской области

12:20 24 октября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, фигурантом стала бывшая госинспектор безопасности дорожного движения межрайонного отдела Госавтоинспекции УМВД России по Тюменской области, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

По версии следствия, с ноября 2023 по июнь 2024 года сотрудница  Госавтоинспекции города Тюмени передавала третьим лицам  конфиденциальную информацию из базы данных Госавтоинспекции, включающую сведения о транспортных средствах и персональных данных физических лиц. 

Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Теги: ГИБДД Тюменской области
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2025