Тобольский школьник во время урока сломал однокласснице нос

В одной из школ Тобольска в феврале на уроке английского языка ученик ударил свою 14-летнюю одноклассницу по лицу и сломал ей нос. После обращения матери пострадавшей в прокуратуру директору школы вынесено представление, классному руководителю сделано замечание, а с родителей юноши взыскали 50 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью возбуждать не стали, так как виновник еще не достиг возраста уголовной ответственности, сообщили в прокуратуре Тюменской области.