Тобольский школьник во время урока сломал однокласснице нос

13:10 21 октября 2025
В одной из школ Тобольска в феврале на уроке английского языка ученик ударил свою 14-летнюю одноклассницу по лицу и сломал ей нос. После обращения матери пострадавшей в прокуратуру директору школы вынесено представление, классному руководителю сделано замечание, а с родителей юноши взыскали 50 рублей в качестве компенсации морального вреда.

 

Уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью возбуждать не стали, так как виновник еще не достиг  возраста уголовной ответственности, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

 

Теги: прокуратура , Тобольск , школьники
