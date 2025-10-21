Тюменца отправят в колонию на 15 лет за продажу Украине сведений о воинской части

12:07 21 октября 2025
Тюменский областной суд признал 43-летнего жителя Тюмени, который за 100 долларов США собрал и продал информацию о местной воинской части представителю Министерства обороны Украины, виновным в госизмене и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

На осужденного также наложен штраф в размере 100 тысяч рублей и на год установлено ограничение свободы.

