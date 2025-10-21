Новый спорткомплекс откроют в центре Тюмени в 2026 году

Современный спорткомплекс площадью в 2 500 квадратных метров на улице Полины Осипенко, 51 планируют в 2026 году, в нем будет пять залов для игровых видов спорта, хореографии, единоборств и достаточно места для встреч, тренингов и образовательных мероприятий для молодежи.

С ходом ремонтных работ на объекте ознакомились президент Фонда поддержки спорта депутат городской Думы Андрей Потапов и глава города Тюмени Максим Афанасьев. Также они обсудили подключение объекта к инженерным сетям и благоустройство прилегающих территорий. Особое внимание было уделено повышению транспортной доступности, созданию автопарковок, установке освещения. Все эти вопросы уже находятся в стадии проработки.

Инициативы Фонда находят поддержку со стороны городских властей. Работа по развитию спортивной инфраструктуры в Тюмени будет последовательно продолжаться, уверен депутат.