Росприроднадзор требует взыскать с птицефабрики 88,5 млн рублей за загрязнение озера

Росприроднадзор требует взыскать с АО "ПРОДО Тюменский бройлер" ущерб в размере более 88,5 млн рублей, причиненный озеру Каскаринское при сбросе неочищенных сточных вод в озеро , иск рассмотрят в Арбитражном суде Тюменской области.

Поясняется, что у предприятию с 2022 года есть разрешение сбрасывать очищенные сточные воды в озеро, однако после жалоб граждан в 2023 году был проведен отбор проб сточной и природной воды, и анализ показал превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ, в том числе по ионам аммония, нефтепродуктам, фосфору и фосфатам. Полагая, что в результате действий ответчика причинен вред окружающей среде, Управление обратилось в суд с требованием о взыскании с Общества ущерба в размере 88 565 431 руб. 46 коп.

В соответствии со статьей 127 АПК РФ вопрос о принятии заявления к производству Арбитражного суда Тюменской области будет решен в течение пяти рабочих дней, сообщили в объединенной пресс-службе судов ТО.