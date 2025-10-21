Тюменка потеряла 10,5 млн рублей из-за стремления заработать на крипте

11:39 21 октября 2025
За прошлую неделю 50 жителей Тюменской области под воздействием мошенников расстались с 26 млн рублей, больше прочих пострадала жительница Тюмени, которою неизвестный под предлогом инвестирования в криптовалютную биржу убедил  перечислить 10,5 млн рублей. 

Прокуратурой Ленинского административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования  уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, сообщили в облпрокуратуре.

Теги: мошенники , прокуратура
