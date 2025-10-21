Тюменка потеряла 10,5 млн рублей из-за стремления заработать на крипте

За прошлую неделю 50 жителей Тюменской области под воздействием мошенников расстались с 26 млн рублей, больше прочих пострадала жительница Тюмени, которою неизвестный под предлогом инвестирования в криптовалютную биржу убедил перечислить 10,5 млн рублей.

Прокуратурой Ленинского административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, сообщили в облпрокуратуре.