Фестиваль уральских театров кукол "Сказочный мир" проходит в Тюмени

Третий фестиваль театров кукол Уральского федерального округа "Сказочный мир" пройдет в Тюмени с 21 по 24 октября. Вживую спектакли трупп из Челябинска и Ханты-Мансийска смогут посмотреть жители Ялуторовска, Тобольска и Вагая, тюменские актеры выступят в областном центре и Нижней Тавде.

Председатель регионального отделения "Союза женщин России", заместитель председателя Тюменской облдумы Наталья Шевчик в беседе с журналистами отметила, что фестиваль востребован у зрителя, в этом году в нем появился еще и образовательный трек для педагогов, желающих приобщить к искусству своих учеников:

Фестиваль снова объединяет театры Уральского федерального округа. У нас будет девять живых показов в Тюмени, Ялуторовске, Тобольске, Вагайском и Нижнетавдинском районе. Также их можно посмотреть в виртуальном концертном зале. Я очень рада тому, что фестиваль снова на Тюменской земле. Он совпадает с детскими каникулами, а значит, много детей смогут порадоваться здесь, в стенах не только нашего театра, но и других театров. Цель нашего третьего фестиваля – это не просто показ спектаклей, а мы развиваемся еще и в вопросах театральной педагогики. У нас приехали замечательные эксперты из Москвы, наставники, преподаватели театральной педагогики, которые могут комментировать правильно спектакль и находить в нем сущностные вещи, на которых нужно акцентировать, когда мы воспитываем детей. Кроме культуры поведения в театре, кроме уважения к труппе, ко всему, что делается в театре.

Фестиваль за три года стал частью культурного ландшафта и нацелен на культурный обмен актерским опытом, отметил директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров:

Театр - это не только развлечение, это и воспитание личности, им формирование креативного мышления. Особенность этого фестиваля - глубокая образовательная программа: мастер-классы, интенсивы и акцент на работе с руководителями и педагогами школьных театров. И здесь важно показать как раз-таки флагманские театры Уральского Федерального округа как некие профессиональные ориентиры. Конечно, мы рады этому сотрудничеству уверены, что оно будет продолжаться, фестиваль будет наращивать свои масштабы и включать новые образовательные и креативные проекты.

Директор Тюменского театра кукол Роман Явныч отметил, что фестиваль дает прекрасную возможность показать настоящее творчество жителям глубинки, при этом часть спектаклей будут благотворительными: