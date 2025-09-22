Подростки попали в жесткое ДТП на трассе Курган-Тюмень

На федеральной трассе Курган-Тюмень под Исетском 17-летний и 18-летний водители-бесправники попали в дорожную аварию, в результате которой пострадали 16-летняя и 14-летняя пассажирки их автомобилей.

По предварительным данным ГАИ ТО, автомобиль Toyota Corolla, которым управлял 17-летний водитель, выехал на встречку и столкнулся с Honda, затем его отбросило на ВАЗ-21124, за рулем которого был 18-летний тюменец без прав, ранения получили 16-летняя пассажирка иномарки и 14-летняя пассажирка ВАЗ.

Обстоятельства ДТП выясняются.