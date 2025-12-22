Тюменские автоинспекторы убедили китайца в том, что Россия - дружелюбная страна

В 31-градусный мороз на 296-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ишимском округе Тюменской области инспекторы ДПС помогли водителю, у которого сломался большегруз "Ситрак", вытекла охлаждающая жидкость.

Водителем оказался 34-летний китаец без знания русского языка - в общении помог онлайн-переводчик. мужчина рассказал, что везёт груз из КНР в Москву. Сотрудники Госавтоинспекции отогрели замерзшего водителя в патрульном автомобиле, сопроводили фуру, а затем прицеп на ближайшую СТО, свозили водителя в магазин за охлаждающей жидкостью. Водитель разместился в гостинице, пока идет ремонт автомобиля.

"Водитель с помощью переводчика поблагодарил инспекторов за помощь. Он сказал: "Россия - дружелюбная страна!" - пишет ГАИ ТО.