Наследников погибшего участника СВО освободили от его долгов в Тобольске

Тобольский горсуд отказал ООО "СФО Стандарт" по иску о взыскании задолженности по договорам займа за счет наследственного имущества погибшего участника специальной военной операции.

Установлено, что долг составлял около 96 тысяч рублей, мужчина ушел на СВО по контракту и погиб там в 2024 году. Наследница представила в суде все документы. На основании этих фактов Тобольский городской суд признал обязательства К. по договорам займа прекращенными и не нашел оснований для взыскания долга с его наследника. Прекращению подлежат все обязательства заемщика, включая неустойки, штрафы и пени, возникшие из договора займа после 24 февраля 2022 года независимо от даты заключения самого договора.

Решение суда не вступило в законную силу.