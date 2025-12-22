"Росводоканал Тюмень" поставит 84 спецмашины в села и города Тюменской области

10:30 22 декабря 2025
В Тюменской области начинается масштабная поставка коммунальной техники. В города и сёла региона будет направлено 84 единицы автотранспорта. Это тракторы, передвижные мастерские,  экскаваторы-погрузчики,  илососы, грузопассажирские "Газели" для перевозки персонала и ремонтных материалов и другая специализированная техника, сообщил губернатор Александр Моор.

Первые 38 машин уже проходят регистрацию и готовы к отправке.

"Обновление автопарка в муниципалитетах идёт в соответствии с заключенными концессионными соглашениями. Наш частный партнёр "Росводоканал Тюмень" обеспечивает транспортом новые подразделения. В середине декабря специалисты предприятия приступили к обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения в 16 городах и округах региона", - пояснил поставку Моор.

 

 

