"Росводоканал Тюмень" поставит 84 спецмашины в села и города Тюменской области

В Тюменской области начинается масштабная поставка коммунальной техники. В города и сёла региона будет направлено 84 единицы автотранспорта. Это тракторы, передвижные мастерские, экскаваторы-погрузчики, илососы, грузопассажирские "Газели" для перевозки персонала и ремонтных материалов и другая специализированная техника, сообщил губернатор Александр Моор.

Первые 38 машин уже проходят регистрацию и готовы к отправке.

"Обновление автопарка в муниципалитетах идёт в соответствии с заключенными концессионными соглашениями. Наш частный партнёр "Росводоканал Тюмень" обеспечивает транспортом новые подразделения. В середине декабря специалисты предприятия приступили к обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения в 16 городах и округах региона", - пояснил поставку Моор.