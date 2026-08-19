Подготовку к всероссийскому форуму "Патриоты России" обсудили в Тюмени

Всероссийский форум "Патриоты России" состоится в офлайн-режиме в областной столице 25 августа, его участниками станут 500 человек. Вопросы подготовки обсуждались 18 августа - совещание с членами организационного комитета события провел замгубернатора Тюменской области Павел Белявский в региональном правительстве.

"Тема форума посвящена специальной военной операции и тому, как она представлена в средствах массовой информации. Наша главная миссия, чтобы после окончания боевых действий остался определенный архив героев, ситуаций, эмоций, которые важно сохранить для потомков в виде сюжетов либо более крупного жанра. Если у нас по итогам мероприятия такой продукт получится, то это будет очень большой вклад", - сообщил Белявский.

Директор департамента общественных связей Ирина Широкова рассказала участникам о распределении обязанностей при реализации форума.

Об организации форума, основных направлениях и его миссии рассказал генеральный директор Агентства современных коммуникаций Владислав Татаринцев:

Сейчас мы продвигаем форум, рассказываем о его ключевых событиях и экспертах. Те институции и спикеры, которые сегодня уже подтвердились, высокого уровня. Часть из них будет работать в рамках общей программы, часть - интегрирована в площадки.

В рамках форума также состоится награждение победителей премии "Патриоты России". Эксперты завершили оценку проектов, организаторы уже подводят итоги и формируют рейтинг по результатам.

Инициатором форума является полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. В начале 2026 года проект получил поддержку президента Владимира Путина и трансформировался в федеральный формат.