Тюменские власти запретили снимать и публиковать информацию о беспилотниках и работе ПВО

14:41 27 апреля 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области запрещается фотографирование, видео- и киносъемка применения беспилотных воздушных судов, средств противововоздушной обороны, размещение в СМИ и интернете видеозаписей и фото применения беспилотных воздушных судов также под запретом - постановление об этом принято в региональном правительстве.

В информационном центре правительства сообщили, что, в частности, запрещается фотографирование, видео- и киносъемка:

- применения и последствий применения беспилотных воздушных судов;

- применения и последствий применения средств противодействия беспилотным воздушным судам, в том числе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы;

- мест нахождения либо падения беспилотных воздушных судов, мест поражения объектов с использованием таких беспилотных воздушных судов.

Также запрещены публикация и распространение в СМИ и интернете любой информации, в том числе фото- и видеоматериалов о применении и последствиях применения в Тюменской области и других субъектах Российской Федерации беспилотных воздушных судов, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место нахождения (падения), запуска или траекторию полета, определить места атаки и факт поражения объектов, характер нанесенных повреждений.

Постановление принято для обеспечения безопасности населения. Ознакомиться с документом в и другими запретами можно здесь.

Теги: СМИ , безопасность , беспилотники , правительство Тюменской области , соцсети
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2026