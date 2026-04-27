Тюменские власти запретили снимать и публиковать информацию о беспилотниках и работе ПВО

В Тюменской области запрещается фотографирование, видео- и киносъемка применения беспилотных воздушных судов, средств противововоздушной обороны, размещение в СМИ и интернете видеозаписей и фото применения беспилотных воздушных судов также под запретом - постановление об этом принято в региональном правительстве.

В информационном центре правительства сообщили, что, в частности, запрещается фотографирование, видео- и киносъемка:

- применения и последствий применения беспилотных воздушных судов;

- применения и последствий применения средств противодействия беспилотным воздушным судам, в том числе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы;

- мест нахождения либо падения беспилотных воздушных судов, мест поражения объектов с использованием таких беспилотных воздушных судов.

Также запрещены публикация и распространение в СМИ и интернете любой информации, в том числе фото- и видеоматериалов о применении и последствиях применения в Тюменской области и других субъектах Российской Федерации беспилотных воздушных судов, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место нахождения (падения), запуска или траекторию полета, определить места атаки и факт поражения объектов, характер нанесенных повреждений.

Постановление принято для обеспечения безопасности населения. Ознакомиться с документом в и другими запретами можно здесь.