Суфианов поддержал законопроект о статусе национальных медицинских исследовательских центров в Тюменском регионе

09:00 27 марта 2026
Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, депутат облдумы Альберт Суфианов на мартовском заседании Тюменской облдумы поддержал законопроект, закрепляющий статус национальных медицинских исследовательских центров в Тюменском регионе.

Как сообщается на сайте облдумы, на заседании депутаты внесли изменения в статью 5 закона Тюменской области "Об организации медицинской помощи населению Тюменской области", дополнив исполнительные органы власти региона в сфере здравоохранения полномочиями по организации деятельности национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ), подведомственных исполнительным органам Тюменской области.

 Альберт Суфианов:

В Тюменской области достигнут значительный прогресс в сфере здравоохранения. Считаю, работа законопроекта послужит развитию высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской науки, повышению качества медицинской помощи и ее доступности для каждого гражданина нашей страны. 

НМИЦ призваны оказывать не только медицинскую помощь пациентам, но и необходимую методологическую поддержку врачам в регионе.

Изменения вступят в силу с 1 апреля 2026 года.

На сегодняшний день в России работает 38 федеральных НМИЦ.

Теги: Альберт Суфианов , Тюменская областная дума , ФЦН в Тюмени
