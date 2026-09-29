В Общественной палате Тюменской области обсудили подготовку конкурса рисунков "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани"

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В Общественной палате Тюменской области состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению областного конкурса рисунков "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани".

Участники встречи обсудили рабочие вопросы, определили ключевые даты и представили основные номинации конкурса.

В 2026 году конкурс во многом посвящён Году единства народов России. Одна из номинаций так и звучит: "Братских народов союз вековой". Кроме того, конкурс приурочен к таким памятным датам, как 95-летие Фармана Салманова, 85-летие художника Александра Павлова, 60-летие Уренгойского газоконденсатного месторождения и другим. Отдельная номинация посвящена землякам-героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

"В этом году партнёрами конкурса, помимо депутатов Тюменской областной Думы, стали Уральское отделение "Сбербанка России", администрация города Тюмени и Тюменский государственный институт культуры. Сладкие подарки для победителей готовят ишимская кондитерская фабрика "Слада", тюменский хлебокомбинат "Бинятовский" и производственная компания "Ягоды Плюс", — рассказал председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв.

Председатель оргкомитета Татьяна Куминова сообщила, что в 2026 году предварительная электронная регистрация доступна не только для жителей Тюмени, но и для участников из Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, а также близлежащих округов и населённых пунктов. Электронная регистрация продлится до 9 октября. После этого начнётся очный приём рисунков по адресам, указанным на сайте деньсибири72.рф.

Для жителей Тюменского района пункт приёма оригиналов работ откроется в посёлке Винзили, в Центре культуры и досуга "Вернисаж" по адресу: улица Дружбы, 1.

За новостями конкурса можно следить на сайте деньсибири72.рф и в группе во "ВКонтакте".