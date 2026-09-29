В Ноябрьске стартовал молодёжный форум "Инклюзивный путь Ямала"

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

Форум объединил специалистов молодёжной политики и сферы воспитания, волонтёров, представителей некоммерческих организаций и молодёжных команд. Участники обсудили создание доступной среды, познакомились с инклюзивными проектами и разобрали практические подходы к организации мероприятий для молодых людей с разными потребностями.

На открытии прозвучали видеообращения руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Григория Гурова и Героя России, депутата Государственной Думы Владислава Головина.

Григорий Гуров подчеркнул, что возможность для каждого молодого человека реализовать свой потенциал независимо от особенностей здоровья – одна из приоритетных задач, отражённых в национальном проекте "Молодёжь и дети". Он выразил надежду, что работа участников форума поможет сформировать методические материалы и рекомендации по созданию доступной среды на Ямале.

Владислав Головин отметил практический характер форума: участники учатся адаптировать мероприятия, выстраивать корректную коммуникацию и учитывать разные потребности молодых людей, чтобы применять эти знания в своих городах и объединениях.

"Молодёжная политика сильна тогда, когда она открыта для всех, когда рядом есть наставники, волонтёры, специалисты и команды, которые не проходят мимо, а помогают, объясняют, сопровождают и создают условия для участия", – подчеркнул он.

Программа форума включает четыре блока. В первой части представители Росмолодёжи рассказали о возможностях участия молодых людей с инвалидностью в форумах и программах круглогодичных образовательных центров. Участники могут выбирать интересующие направления, работать над собственными проектами и обращаться за грантовой поддержкой. Для доступного участия организаторы адаптируют инфраструктуру: жилые зоны, санитарные помещения и маршруты передвижения, а при необходимости обеспечивают сопровождение и предоставляют оборудование.

Заместитель председателя комиссии по поддержке НКО и развитию добровольчества Общественной палаты Тюменской области, руководитель АНО "Вдохновение" Тимур Нигматуллин представил опыт проведения инклюзивных мероприятий на молодёжных площадках страны. Среди них – квест по пониманию инвалидности "Стирая границы", в котором на форуме "Добрые люди" в Ханты-Мансийске участвовали более 50 человек, а на "иВолге" – около 500.

Спикер также рассказал об автопробеге "Инклюзивный путь". Специалист по связям с общественностью АНО "Вдохновение", блогер-миллионник Виктор Счастливый представил "Уроки дружбы и доброты", Елена Литвинова, координатор инклюзивного коворкинга – проект "Тихое место".

Отдельную часть программы посвятили разработке методических материалов. Эксперт по инклюзивному образованию Алексей Боровиков разобрал этапы создания пособия: выбор темы и целевой аудитории, проверку источников, подготовку практических рекомендаций, обсуждение со специалистами и апробацию. Особое внимание уделили понятному изложению и описанию конкретных действий, которые специалисты смогут использовать в работе.

В завершение участники прошли квест по пониманию инвалидности. На его станциях предлагалось распознать предметы на ощупь с закрытыми глазами, передать просьбу без устной и письменной речи, выполнить задания с ограничением подвижности. Данный подход позволяет на практике обсудить доступность среды и способы общения с людьми с разными особенностями здоровья. Ведущие и волонтёры сопровождали участников, после каждого задания обсуждали возникшие трудности и давали обратную связь.