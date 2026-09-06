Офтальмологи прогнозируют распространение "миопической эпидемии" среди детей к 2050 году

Статистика развития близорукости у подрастающего поколения показывает пугающую динамику: если в начале 2000-х годов миопией страдали 22% детей, то к 2024 году этот показатель вырос до 36%.

Врач-офтальмолог Владислав Бакеев отмечает, что по прогнозам исследователей, к 2050 году миопия может быть уже у 40% детей.

Главными причинами эксперт называет избыточную нагрузку вблизи и резкое сокращение времени, которое современные дети проводят на улице при дневном свете. Наиболее уязвимым признан возраст с 8 до 15 лет, когда глаз активно растет и нуждается в защите, - сообщает АиФ-Тюмень.