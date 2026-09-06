В Аромашевском округе завершили ремонт дома культуры

18:28 06 сентября 2026
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В Аромашевском доме культуры завершают оформление, расставляют мебель и настраивают звуковое оборудование, рассказал глава муниципального образования Игорь Власов.

"Приятно видеть, что объект практически готов: все выглядит современно, уютно и функционально. Совсем скоро районный Дом культуры распахнет двери для посетителей", - уточнил глава Аромашевского округа.

Он уверен в том, что обновленное пространство станет центром притяжения творческих сельчан. Социальный объект преобразился по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", - сообщает Тюменская линия.

Теги: Аромашево , ремонт
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