Тюменская область заняла третью строчку в УрФО по обороту заведений общепита

По данным Росстата, в январе-июле 2026 года, Тюменская область на третьем месте в Уральском федеральном округе. Тюменцы за семь месяцев потратили в местах общепита 48 млрд 212,6 млн рублей. Это на 4,9% выше, чем годом ранее. Исходя из численности населения, каждый житель региона тратил 4 тыс. 233,7 руб. в месяц.

Лидируют в УрФО регионы со столицами-миллионниками – Свердловская и Челябинская области. В Курганской области, единственной в федеральном округе, зафиксировано небольшое снижение – на 0,4%, - сообщает Вслух.ру.