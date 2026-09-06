После летних паводков в российских регионах тысячи домов остаются сырыми и требуют восстановления

Тысячи отсыревших домов оставили после себя летние паводки. Эксперт по ЖКХ Денис Попов предупреждает: попытка быстро навести "косметику" и надежда на естественное проветривание — это путь к разрушению фундамента и стен уже ближайшей весной.

Главный враг владельца подтопленного жилья — влага, запертая внутри конструкций. Если ремонт начат при влажности материалов более 10%, отделка не продержится долго, а стены станут рассадником грибка. Более того, вода, не успевшая выйти из фундамента до морозов, превратится в лед и физически разрушит бетонное основание, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Надеяться на естественное высыхание — опасная иллюзия, которая может привести к растрескиванию фундамента, стен и деформации конструкций уже в ближайшие месяцы. Главная ошибка — торопиться и сушить дом резко, тепловыми пушками на максимум. Древесина и штукатурка должны сохнуть медленно и равномерно, иначе появятся глубокие трещины", — подчеркнул Денис Попов.