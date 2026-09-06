Почему тюменцам могут заблокировать транспортные карты "Студент"

В службу поддержки "Тюменской транспортной системы" часто поступают обращения о блокировке льготных карт "Студент". Вопрос может быть актуален с началом учебного года, когда возобновилась льгота на проезд.

Основные причины блокировки карт "Студент":

- отчисление;

- перевод в другое учебное заведение или смена специальности (любые изменения в образовательном статусе требуют переоформления);

- академический отпуск, во время которого карта не действует;

- переход с очного на заочное отделение;

- получение дубликата или активация транспортного приложения, когда старая карта аннулируется.

После возобновления учебы после восстановления, академотпуска или перевода можно оформить новую карту через портал госуслуг или в МФЦ. Процедура – как у первокурсников. Заявление можно подать через региональный портал государственных и муниципальных услуг https://uslugi.admtyumen.ru, выбрав из каталога муниципальную услугу "Принятие решения о предоставлении льготного проезда студентам, школьникам и пенсионерам".

В Тюмени льгота на проезд для студентов составляет 50%. При действующий тарифах одна поездка обойдется в 21 рубль. При этом количество поездок ограничено: по две в день без учета воскресений, праздников и каникул. При превышении лимита и в летние каникулы карта действует как общепользовательская - с учетом скидки за безнал поездка будет стоить 37 рублей, - сообщает Вслух.ру.