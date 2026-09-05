Длительное сидение в позе "нога на ногу" может негативно влиять на здоровье

Привычка сидеть в позе "нога на ногу" способна серьезно навредить здоровью. По словам специалиста по работе с лицом и телом Евгении Кузнецовой, когда человек сидит, закинув одну ногу на другую, у него пережимаются сосуды и нервные окончания.

Из за сдавливания сосудов нередко появляются "мурашки", а в перспективе возможен застой жидкости и даже варикозное расширение вен, - сообщает Мегатюмень.

— Поза "нога на ногу" в будущем может привести и к проблемам с поясницей, так как в таком положении идет перекос таза, — отмечает эксперт.

Также есть нюансы с позой "бабочка" и подобием позы лотоса — когда одна нога поджата под себя. Евгения Кузнецова обращает внимание: если использовать их во время тренировки, чтобы размять и растянуть мышцы, проблем со здоровьем в долгосрочной перспективе не будет.

Однако, если в таком положении вы находитесь с завидной регулярностью — смотря телевизор или работая за компьютером, — готовьтесь к возможному вывороту тазобедренного сустава, а также сдавливанию ягодичных и грушевидных мышц, что, в свою очередь, способно привести к "прострелам" от ягодицы в ногу.

Кузнецова отмечает, что правильное положение при посадке — когда вес тела приходится на седалищные бугры, то есть костные выступы на ягодицах, а не на крестец или промежность.