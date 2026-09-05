Участники "Твоей точки возможностей" из Ишима презентовали проекты

В Ишиме в честь Дня знаний прошла тематическая программа "Твоя точка возможностей". Участниками события стали около 100 студентов Ишимского педагогического института, которые не только познакомились и нашли единомышленников, но и получили возможность представить свои проекты при поддержке наставников.

Мероприятие объединило два места: учебный корпус Ишимского педагогического института и пространство мультицентра "Моя территория". Программа была построена вокруг концепции поиска своей "точки" — места, людей и дела.

В программе приняли участие студенты, в первую очередь первокурсники и молодые люди, начинающие учебный год в новой образовательной и городской среде, - сообщает АиФ-Тюмень.

— "Познакомься". Студенты прошли этап неформального общения и адаптации. Для них провели пластилиновое свидание, танцевальный мастер-класс, музыкальное лото, а также творческие воркшопы по созданию украшений из натуральных камней и свечей из вощины.

— "Найди своих". На площадке "Чем я могу быть полезен?" участники рассказали о своих умениях и интересах, отвечая на вопросы "Я умею…", "Я могу…" и "Я хочу попробовать…". Это помогло им найти людей со схожими увлечениями и объединиться в группы по интересам.

— "Докрути свою идею". В продюсерской зоне студенты, у которых уже были задумки — создать сообщество, провести мероприятие или запустить проект, — совместно с наставниками доработали свои идеи до конкретных инициатив и представили их перед аудиторией. Несколько проектов получили рекомендации к реализации в ближайшее время.

— Начало учебного года — это не только новые пары и аудитории, но и новый этап, когда студенту заново предстоит определить свое место в изменившейся среде. Мы поставили перед собой задачу создать пространство, где каждый участник сможет попробовать себя в разных активностях, найти единомышленников и увидеть реальные инструменты для воплощения своих идей. Уверен, что для многих "Твоя точка возможностей" стала именно той отправной точкой, с которой начинается путь к собственному делу и сообществу, — поделился руководитель мультицентра "Моя территория" в городе Ишиме Роман Дробунин.

18+