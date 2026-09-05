В Тюмени представят фотопроект "Лица героев: Память сильнее времени"

22 сентября откроется выставка "Лица героев: Память сильнее времени" в Тюмени. В проекте примут участие 20 семей военнослужащих, погибших в зоне СВО, - рассказала автор проекта Динара Новикова.

Перед открытием выставки состоится фотодень. Он станет не просто подготовительным этапом к экспозиции, а полноценным социально-терапевтическим событием.

"Фотодень запустит три ключевых процесса. Первый — перевод индивидуальной травмы семьи в коллективную память сообщества. Во-вторых, будет создано устойчивое сообщество семей участников СВО, которые сохранят связь друг с другом после завершения мероприятия. Фотографии и анкеты с боевыми путями не исчезнут после выставки. Их оцифруют и передадут в городской архив", — поделилась Динара Новикова.

Пришедшие на фотодень семьи военнослужащих смогут сфотографироваться с портретами родных и их личными вещами. На съемку отведут десять минут. За это время фотограф — представитель "Движения Первых" Кирилл Колосов — сделает серию снимков семьи с разных ракурсов.

Автор проекта добавила, что само открытие выставки будет проходить в рамках Всероссийской акции "Дни белых журавлей", которая пройдет с 22 сентября по 22 октября. Динара Новикова является региональным представителем этой акции в Тюменской области. Предполагается, что портреты выставят в мультицентре "Контора пароходства", - сообщает Тюменская линия.

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