Агрономы рассказали, как правильно обрезать малину после сезона

Советами по обрезке малины поделились агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Малина — культура с двухгодичным циклом: побеги живут ровно два года. В первый год они наращивают зелень и силу, на второй — плодоносят, после чего отмирают. Если вовремя не убрать отплодоносившие старые прутья, они затеняют молодую поросль, вытягивают питание, становятся рассадником вредителей и болезней. Ягоды мельчают, урожай падает, а малинник превращается в заросли.

Прежде чем браться за секатор, выясните, какой именно сорт растет на вашем участке, если это обычная (летняя) малина, которая плодоносит один раз за сезон, в июле–августе. Ягоды завязываются на прошлогодних побегах. Или ремонтантная малина — способна давать два урожая за лето (на старых и новых побегах) или один, но осенний, при этом плодоносит на побегах текущего года.

Схемы обрезки для этих типов кардинально различаются. Перепутаете — рискуете остаться без ягод в следующем сезоне.

Осеннюю обрезку проводим, за 3–4 недели до устойчивых морозов, чтобы раны успели затянуться, и когда среднесуточная температура опустится до +7…+10 °C.

Осматриваем малинник и удаляем все пропущенные старые, больные, слабые и сломанные побеги. Особое внимание — на вздутия (галлы) на стеблях: такие побеги вырезаем и уничтожаем.

Нормируем молодую поросль текущего года, на каждый метр ряда оставляем 6–10 самых мощных зеленых побегов. Если зимы суровые или почва бедная — оставьте 4–6 штук, чтобы они набрали достаточно силы.

Укорачиваем оставленные молодые побеги до высоты 1,2–1,5 м, срезая примерно 20–30 см верхушки. Срез делайте косым, чтобы дождевая вода не застаивалась и не вызывала гниль, - сообщает КП-Тюмень.