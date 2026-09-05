Налоговый вычет в 2026 году можно оформить за широкий перечень образовательных

Образовательные услуги, за которые можно получить налоговый вычет, в 2026 году весьма широк: от вузов и колледжей до языковых курсов и автошкол. Однако преподаватель Финансового университета Тамара Евсюкова обращает внимание — необходимо наличие у организации или ИП лицензии именно на образовательную деятельность. Нередко частные детские сады или секции оформляются как центры "досуговой деятельности", что автоматически лишает родителей права на возврат налога. Перед оплатой следует проверить код деятельности организации, чтобы не потерять право на льготу.

Новацией последних лет стала возможность вернуть налог за обучение супруга или супруги по очной форме. В отличие от вычета за детей или братьев и сестер, где установлен возрастной ценз в 24 года, для мужей и жен ограничений по возрасту нет.

Доцент Финансового университета Дмитрий Морковкин подчеркивает, что расходы, совершенные в браке, считаются общими. Это позволяет заявить вычет одному из супругов, даже если квитанция об оплате была оформлена на другого, при условии соблюдения прочих требований закона.

В 2026 году жители еще могут подать документы за прошлые периоды — 2023, 2024 и 2025 годы. Эксперты предупреждают, что для оплаты, совершенной в 2023 году, действуют старые, более низкие лимиты (120 тысяч на себя и 50 тысяч на ребенка), - сообщает АиФ-Тюмень.