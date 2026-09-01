В лесах Тюменской области за август выявлено три пожара

В августе в лесах Тюменской области зафиксировано 3 лесных пожара - огнем пройдено полгектара леса, сообщает деплеса ТО.

Два возгорания произошли из-за гроз, ещё одно — по причине несоблюдения мер пожарной безопасности местным населением. Все три пожара обнаружены и ликвидированы в течение первых суток.

С начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано 62 лесных пожара на площади 773 га. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года произошло 19 лесных пожаров на площади около 75 га.

При этом важно помнить: под площадью пожара понимается территория, пройденная огнём, это не означает, что на всей этой площади погибли деревья.

Мониторинг лесов продолжается. Лесопожарные формирования готовы оперативно реагировать на новые возгорания.