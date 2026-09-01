Электричество возвращается в подтопленные районы Тюмени

Специалисты СУЭНКО поэтапно восстанавливают электроснабжение жилых домов, которые ранее были отключены из-за паводка. Городская комиссия по ликвидации ЧС и Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Тюменской области согласовали план действий.
Подключение пройдет в несколько этапов, по мере готовности каждого из домовладений. Первые в графике - электросетевые объекты СУЭНКО в районе улиц Томская, Береговая, Марьинская и переулка Уфимский.
Из-за подъема уровня воды в реке Туре в конце июля энергетики временно ограничивали электроснабжение 137 домовладений, которые находились в зоне риска.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru