Электричество возвращается в подтопленные районы Тюмени

Специалисты СУЭНКО поэтапно восстанавливают электроснабжение жилых домов, которые ранее были отключены из-за паводка. Городская комиссия по ликвидации ЧС и Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Тюменской области согласовали план действий.

Подключение пройдет в несколько этапов, по мере готовности каждого из домовладений. Первые в графике - электросетевые объекты СУЭНКО в районе улиц Томская, Береговая, Марьинская и переулка Уфимский.

Из-за подъема уровня воды в реке Туре в конце июля энергетики временно ограничивали электроснабжение 137 домовладений, которые находились в зоне риска.