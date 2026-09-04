Сбер запускает четвёртый этап турнира ИЗЗЗИ Бизнес Рост

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Сбер на Восточном экономическом форуме объявил о старте четвёртого этапа федерального турнира ИЗЗЗИ Бизнес Рост. Он продлится до 30 сентября. Принять участие смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица.

ИЗЗЗИ Бизнес Рост — бизнес-симулятор, в котором участники управляют виртуальной компанией и проверяют свои решения без риска для реального бизнеса. Можно выбрать одно из пяти направлений: IT, маркетплейсы, логистику, розничную или оптовую торговлю — и принимать решения по стратегии, команде, бюджету, маркетингу, продукту и логистике.

Каждое действие влияет на показатели виртуального бизнеса, в том числе на выручку и прибыль. Участники соревнуются друг с другом и с искусственным интеллектом, а по итогам игры получают разбор выбранной стратегии и рекомендации.

Сергей Меламед, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка:

В предпринимательстве редко бывает один очевидно правильный ответ — важно уметь оценивать последствия своих решений и быстро перестраиваться, если гипотеза не сработала. ИЗЗЗИ Бизнес Рост уже объединил более 33 тысяч участников, которые смогли проверить свои стратегии без риска для реального бизнеса. Мы запускаем дополнительный этап, чтобы ещё больше предпринимателей подошли к финалу подготовленными. А победитель четвёртого этапа получит 100 тысяч рублей.

Приз четвёртого этапа в размере 100 тысяч рублей разыграют среди предпринимателей — клиентов СберБизнеса. Для участия в финале необходим расчётный счёт в Сбере.

Финальная игра пройдёт в один из дней с 2 по 15 октября. Точную дату объявят дополнительно. Победитель получит 500 тысяч рублей, участник, занявший второе место, — 200 тысяч рублей, третье — 100 тысяч рублей.

Присоединиться к турниру и узнать подробности можно на сайте ИЗЗЗИ Бизнес Рост.