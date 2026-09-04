Жительница Тобольска выиграла путешествие на курорт "Манжерок"

Жительница города Тобольска стала победителем федеральной акции от компании "СберСтрахование жизни". В качестве приза она получила подарочный сертификат на поездку для семьи на премиальный горнолыжный и всесезонный курорт Сбера "Манжерок", расположенный в Республике Алтай.

Акция проводилась среди клиентов, оформивших договоры страхования жизни по программам "Семейные накопления" и "Передача капитала". Победители розыгрыша определялись случайным образом с помощью генератора чисел. Поездка включает проживание в одном из отелей курорта и возможность насладиться уникальной природой Алтая.

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Мы рады, что наши клиенты не только обеспечивают финансовое благополучие своих семей, но и получают яркие эмоции благодаря нашим акциям. Надеемся, что живописные виды Горного Алтая подарят победительнице незабываемый отдых.

Всесезонный курорт Сбера "Манжерок" — круглогодичный горный кластер международного уровня. На его долю приходится 45 % турпотока Республики Алтай. Инфраструктура курорта включает: отель 5* на 304 номера; отель 3* на 72 номера; 13 премиальных шале; 11 ресторанов. Горнолыжная зона располагает 81 км трасс — к сезону 2026/2027 их протяжённость планируется увеличить до 115 км. На курорте действует крупнейшая в России система оснежения, включающая более 950 снегогенераторов, а также 10 канатных дорог. В летний сезон гостям доступны 15 км байк парка и экотропы парка "Хранитель Большого Алтая". На территории курорта находится тематический парк "Дримвуд" — крупнейший центр семейного туризма в Сибири. Проект сочетает мировой опыт гостеприимства с современными технологиями и при этом бережно сохраняет культурное наследие региона.