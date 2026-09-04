В разводящей сети Тюмени течет чистая вода, заявили в Роспотребнадзоре

с 31 августа вода в резервуарах чистой воды и в разводящей сети Тюмени соответствует гигиеническим нормативам по органолептическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, радиологическим и санитарно-химическим показателям, сообщаое информационный центр правительства ТО.

Ведомство продолжает ежедневный мониторинг питьевой воды и воды в водоисточнике. С 16 июля по 4 сентября исследовано более 680 проб. В течение всего периода вода отвечала требованиям по показателям безопасности.

Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями за истекший период года не превышает среднемноголетних уровней.

Случаев инфекционных заболеваний, связанных с водным фактором, не зарегистрировано.