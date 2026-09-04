В разводящей сети Тюмени течет чистая вода, заявили в Роспотребнадзоре

с 31 августа вода в резервуарах чистой воды и в разводящей сети Тюмени соответствует гигиеническим нормативам по органолептическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, радиологическим и санитарно-химическим показателям, сообщаое информационный центр правительства ТО.
Ведомство продолжает ежедневный мониторинг питьевой воды и воды в водоисточнике. С 16 июля по 4 сентября исследовано более 680 проб. В течение всего периода вода отвечала требованиям по показателям безопасности.
Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями за истекший период года не превышает среднемноголетних уровней.
Случаев инфекционных заболеваний, связанных с водным фактором, не зарегистрировано.
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