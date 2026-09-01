Эксперты обсудили перспективы золота

Инвестиции в драгоценный металл после после резкого роста котировок обсудили эксперты на Восточном экономическом форуме. Рекомендации по доле металла в портфеле инвесторов в основном пересмотрели.

"Если раньше я говорил, что золото нужно держать в районе 10%, мы доходили до этой доли, то сейчас я считаю, что оптимально — 5%. И перспективы, опять же, долгосрочные. Стратегическая роль золота никуда не делась", — заявил зампред ВТБ Брейтенбихер в беседе с РБК на полях форума.

По его словам, еще в январе он предупреждал о перегреве рынка золота и предлагал фиксировать цену на тех уровнях. Сегодня, по мнению банкира, металл вновь представляет интересный актив для покупки. Говоря о форме вложений, топ-менеджер ВТБ отметил: "Оптимальная форма инвестиций в золото индивидуальна". Он напомнил, что помимо физических слитков, есть обезличенные металлические счета, монеты, фьючерсы, фонды и спотовые контракты. Долгосрочные перспективы золота участники рынка также оценивают высоко. Замминистра финансов Алексей Моисеев, рассуждая об инвестициях в золото, ссылался на исследование, согласно которому цена металла на горизонте нескольких десятилетий может вырасти до 35 тыс. долларов за унцию.