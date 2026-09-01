В полтора раза больше контрактов: предприниматели усилились на внешнем рынке

Число внешнеторговых контрактов представителей среднего и малого бизнеса по итогам первого полугодия 2026 выросло на 56% по сравнению с показателем годом ранее. Новые сделки предприниматели чаще всего заключают с партнерами из Китая, стран СНГ, Турции, ОАЭ, Индии и Вьетнама.

Обороты платежей по внешнеторговым контрактам за первое полугодие выросли на 40%. Об этом рассказала старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Одним из главных факторов такого роста стала возможность прямых расчетов с зарубежными партнерами. Это сокращает сроки и снижает риски задержки или отказа в проведении операций. В сочетании со сквозным обслуживанием и валютным контролем на российской и зарубежной сторонах сделки по единому пакету документов это упрощает торговлю на всех этапах.



"Основным направлением внешней торговли и расчетов остается Китай. Число торговых контрактов с КНР выросло на 63%, а юань уверенно удерживает позицию лидера по доле в общем объеме международных платежей клиентов среднего и малого бизнеса. Это связано как с общим рыночным трендом, так и с тем, что у бизнеса есть платежная инфраструктура и комплексная поддержка", — отметила топ-менеджер ВТБ.



Среди действующих внешнеэкономических сервисов для бизнеса — перевод контрактов, спецификаций и других документов на английский, китайский и русский языки, а также база партнеров среди 4,5 тысяч китайских кампаний.