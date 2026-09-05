Тюменский зоопсихолог рассказала, почему домашние животные иногда самостоятельно покидают жилище

Тюменский зоопсихолог Наталья Нечаева считает, многие владельцы оценивают благополучие среды с человеческой точки зрения. Если кошка пытается покинуть дом, который для нее является "островком безопасности", значит, что-то нарушает это чувство защиты. Возможно, дома ее наказывают или дети тискают и нарушают личные границы. Либо на волю тянут потребности в охоте и новых впечатлениях. Особенно это касается молодых котов до пяти лет.

Некастрированные животные часто сбегают под влиянием гормонов. Но никогда питомцы не делают этого намеренно. Это миф, связанный с очеловечиванием животных. Они не способны просчитывать последствия своих действий.

– Кошка под влиянием охотничьего инстинкта может прыгнуть за птичкой с балкона и не станет анализировать, с какой высоты прыгает, насколько это опасно и что она может потеряться. Когда мы приписываем осознанность животным, происходят трагедии, – говорит Наталья.



Оказавшись на улице, домашние любимцы могут вести себя по-разному. Активные, любопытные будут обследовать территорию возле дома и постепенно расширять радиус. Они могут найти сородичей и прибиться к стае. Более флегматичные, "домашние булочки", в стрессовой ситуации, наоборот, прячутся в ближайших укрытиях – под крыльцом, в подвале, - сообщает Тюменская область сегодня.