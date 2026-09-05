Тюменская область вошла в число регионов со средней зарплатой выше 103 тысяч рублей

По данным Росстата, в июне в Тюменской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 103 109 рублей. Это на 5,2% больше, чем в первом летнем месяце 2025 года.

Лидируют по зарплатам традиционно северные округа: в ЯНАО работникам в среднем начисляли 194 385 руб., в ХМАО-Югре - 159 763 руб. В Свердловской области средний уровень зарплат составил 101 041 руб., в Челябинской - 91 251 руб., в Курганской - 82 323 руб.

По итогам первого полугодия среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Тюменской области составила 98 627 руб., что на 8% выше прошлогоднего показателя. Регион также на третьем месте в УрФО после Ямала и Югры, Вслух.ру.