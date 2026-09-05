Тюменский мастер объяснила, почему детям не стоит покрывать ногти гель-лаком

1 декабря в России вступает в силу обновленный ГОСТ на бытовые и парикмахерские услуги. Подросткам младше 14 лет запретят обрезной маникюр, наращивание ногтей и покрытие гель-лаком.
Причина нововведения – здоровье детей. Ногтевая пластина ребенка еще не до конца сформирована, она тонкая, а зону роста ногтя легко травмировать. Это в будущем может привести к ломкости и изменению структуры ногтя.
– Расстояние от кутикулы до матрикса у детей крайне мало, что увеличивает риски повреждения. При неправильной работе мастера возникают пропилы несформированной пластины, а повреждение матрикса ставит под угрозу дальнейшее развитие ногтя, – рассказала мастер по маникюру Елизавета Снегирева.
Кислотность гель-лака значительно выше, чем у ногтевой пластины. При нанесении такого покрытия на незрелую, ломкую пластину возможны химические ожоги, что приводит к аллергическим реакциям и онихолизису – отслоению ногтя, - сообщает Тюменская область сегодня.
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