Тюменский мастер объяснила, почему детям не стоит покрывать ногти гель-лаком

1 декабря в России вступает в силу обновленный ГОСТ на бытовые и парикмахерские услуги. Подросткам младше 14 лет запретят обрезной маникюр, наращивание ногтей и покрытие гель-лаком.

Причина нововведения – здоровье детей. Ногтевая пластина ребенка еще не до конца сформирована, она тонкая, а зону роста ногтя легко травмировать. Это в будущем может привести к ломкости и изменению структуры ногтя.

– Расстояние от кутикулы до матрикса у детей крайне мало, что увеличивает риски повреждения. При неправильной работе мастера возникают пропилы несформированной пластины, а повреждение матрикса ставит под угрозу дальнейшее развитие ногтя, – рассказала мастер по маникюру Елизавета Снегирева.

Кислотность гель-лака значительно выше, чем у ногтевой пластины. При нанесении такого покрытия на незрелую, ломкую пластину возможны химические ожоги, что приводит к аллергическим реакциям и онихолизису – отслоению ногтя, - сообщает Тюменская область сегодня.