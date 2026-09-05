С началом учебного года глаза детей испытывают повышенную нагрузку: специалисты рассказали о рисках

В Тюменском областном офтальмологическом диспансере напоминают: в забота о зрении школьника важнее – устойчивые привычки, которые помогают снизить зрительное переутомление и вовремя заметить возможные нарушения.
1. Перерывы во время занятий
Глазам сложно долго работать только на близком расстоянии. После чтения, письма или работы за экраном ребенку важно делать короткие паузы: встать, размяться, посмотреть вдаль, поморгать. Это помогает снизить напряжение и дискомфорт.
2. Правильное расстояние до книги, тетради и экрана
Когда ребенок пишет "носом в тетради" или держит телефон слишком близко к лицу, нагрузка на зрительную систему возрастает. Важно следить, чтобы книга или тетрадь находились на комфортном расстоянии, а рабочее место позволяло сидеть ровно, без постоянного наклона вперед.
3. Хорошее освещение
Полумрак, тусклая настольная лампа или яркий экран в темной комнате заставляют глаза работать с дополнительным напряжением. Рабочая поверхность должна быть хорошо освещена, при этом свет не должен бить прямо в глаза.
4. Ежедневные прогулки
Время на улице важно не только для физической активности. Естественный свет и возможность смотреть вдаль помогают зрительной системе отдыхать от постоянной нагрузки вблизи. Особенно это актуально для школьников, которые много читают и работают с экранами.
5. Полноценный сон
Недосып усиливает утомляемость, снижает концентрацию и может провоцировать жалобы на головную боль, сухость, напряжение и дискомфорт в глазах. Режим сна – важная часть профилактики перегрузки у школьников, - сообщает КП-Тюмень.
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