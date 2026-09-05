Тюменский "Рубин" откроет новый сезон ВХЛ серией домашних матчей

Тюменский ХК "Рубин" готовится к старту нового сезона OLIMPBET чемпионата России по хоккею среди команд Всероссийской хоккейной лиги. Первые игры пройдут на домашней площадке.

6 сентября, "Рубин" примет "Рязань-ВДВ". Поединок начнется в 17.00. На телеканале "Твоя Тюмень" игру покажут в прямом эфире: включайте 22 кнопку кабельных операторов за пять минут до официального старта.

Во вторник, 8 сентября, соперником тюменцев выступит "АКМ" из Тульской области, 10 сентября – ХК "Калуга". Эти матчи начнутся в 19.00 по местному времени.

Игры сентября "Рубин" проведет в СК "Ледовый дворец" (бывшем "Партикоме"). В октябре планируется возвращение во Дворец спорта, сообщили в пресс-службе клуба. На первую домашнюю серию болельщики смогут попасть по электронным билетам. Абонементы появятся в продаже после переезда.

Ранее стало известно, что в новом сезоне ВХЛ тюменский ХК "Рубин" одновременно поборется за титул Королей Сибири, - сообщает Вслух.ру.



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