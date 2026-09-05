Проект "На подиум с бабулей!" объединил моду и переработку: участники создают одежду из вторсырья

"Бьюти-волонтеры" создали сумочки из пластиковых крышек, сообщили в региональном департаменте соцразвития. Для этого они использовали только проволоку, крышечки и умелые пальцы. Юные и пожилые участники мастер-класса, совместно создавали интересные аксессуары авторского дизайна. Тюменские участники проекта "На подиум с бабулей!" делают модные вещи из вторсырья.

"Мы лишь показываем, как продеть проволоку, а всю красоту создают сами внуки. Глядя на их удивленные глаза, понимаешь: ради таких моментов стоит продолжать творить, даже если не все получается с первого раза", – рассказала Татьяна Прошкина.

Каждая сумочка – личный вклад в будущее планеты и доказательство того, что экотренд может быть осмысленным и увлекательным. Готовые изделия передадут одиноким пожилым людям и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Для них необычное портмоне станет теплым знаком внимания.

"Из разноцветных пластиковых крышек мы вместе собрали красивую и модную сумочку – и все это без капли клея. А после работы нас ждал приятный сюрприз: чай со сладостями в уютной, спокойной атмосфере. Огромное спасибо нашим бабушкам за такой душевный мастер-класс!", – поделилась впечатлениями внучка Аксинья.

Совместное рукоделие стирает границы между поколениями, превращая хобби в семейную ценность, - сообщает Тюменская линия.