Пленэр под открытым небом пройдёт 12 сентября на площадке "Конторы пароходства"

Принять участие в пленэре может любой желающий — профессиональный художник, любитель или тот, кто только учится рисовать. Все принадлежности для творчества и инвентарь для организации рабочего места необходимо принести с собой. Для рисующих обязательна регистрация в сообществе во ВКонтакте "Контора пароходства". Первые 20 участников, прошедших регистрацию, получат в подарок дорожный набор художника.

С 15:00 до 16:00 пройдет открытие площадки — ведущий расскажет присутствующим о событии, а художники смогут выбрать место для работы, - сообщает Мой-портал.ру.

""Контора" — это больше чем общественное пространство. Это символ того, что настоящее богатство региона — не только в недрах, но и в людях, их творчестве и единстве. Рисуя ее стены и открытые террасы, мы запечатлеваем не просто архитектуру, а дух сообщества и коммуникации", — поделилась Алина Трояновская, руководитель мультицентра "Контора пароходства".

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