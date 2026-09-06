Чтобы чеснок вырос крупным, осенью его необходимо правильно подкормить

Чтобы озимый чеснок хорошо пережил холода и весной быстро пошел в рост, важно правильно подготовить грядку. Удобрения, которыми чеснок подкармливают весной, перед зимой подходят далеко не всегда.

Лучше всего перед посадкой сделать упор на фосфор и калий. Эти элементы способствуют развитию корневой системы и повышают устойчивость растений к холодам.

При подготовке грядки можно использовать:

* перегной или хорошо перепревший компост – примерно 4-5 кг на квадратный метр;

* суперфосфат – около 20-30 г на квадратный метр;

* сульфат калия — 15–20 г на квадратный метр;

* древесную золу – примерно один стакан на квадратный метр.

Удобрения лучше равномерно распределить по поверхности, а затем заделать в почву при перекопке.

Свежий навоз под чеснок осенью вносить не стоит. Избыток азота заставляет растение активно наращивать зелень, из-за чего оно может хуже перенести морозы. Кроме того, при такой подкормке головки нередко вырастают рыхлыми и хуже хранятся.

Древесная зола считается одной из самых доступных осенних подкормок. Она содержит калий, кальций и другие минеральные вещества. Особенно полезна зола на кислых почвах, - сообщает Мегатюмень.

Однако использовать ее нужно умеренно. Чеснок предпочитает почву с нейтральной или слабокислой реакцией, поэтому ежегодно засыпать грядки большим количеством золы не нужно.

Опытная тюменская дачница Светлана Еремина отмечает, что осенью главное – не перекормить чеснок

-Я много лет сажаю озимый чеснок и убедилась: осенью ему не нужны сильные азотные подкормки. В грядку добавляю хорошо перепревший компост, немного золы и фосфорно-калийного удобрения. Чеснок успевает хорошо укорениться, но не начинает активно расти до морозов. А основные подкормки уже провожу весной.