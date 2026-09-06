Постоянное использование гаджетов угрожает и физическому здоровью

Феномен "цифрового ожирения" сегодня охватывает два критических аспекта жизни. С одной стороны, это невидимая ментальная перегрузка: избыток информации из соцсетей и новостей "засоряет" мозг, лишая человека способности концентрироваться и ухудшая память. С другой стороны, постоянная привязанность к экранам провоцирует реальные сбои в организме.

Кандидат филологических наук, доцент Финансового университета Ванда Арутюнян объяснила, почему современная молодежь рискует столкнуться с диабетом и как этого избежать.

Сидячий образ жизни перед монитором запускает процесс абдоминального ожирения, когда жир скапливается в области талии даже у людей с нормальным телосложением. Это приводит к гепатозу печени — состоянию, при котором орган воспаляется из-за замещения здоровых тканей жиром, причем патология развивается даже при отсутствии вредных привычек в питании.

Особую тревогу вызывает риск инсулинорезистентности. Клетки организма теряют чувствительность к инсулину, что создает состояние преддиабета. Ситуация усугубляется хроническим стрессом и недосыпом, характерными для молодых специалистов и геймеров. Гормон кортизол, уровень которого растет из-за "экранного" стресса и кофе, способствует формированию специфического жирового слоя на животе, от которого крайне сложно избавиться обычными тренировками.

Для борьбы с этими рисками Ванда Арутюнян рекомендует внедрять цифровую дисциплину. Главное правило — делать активный перерыв после каждого часа работы или игры. В обязательный минимум для профилактики застоя крови и снятия нагрузки с позвоночника входят: 10 приседаний; активные потягивания вверх с раскрытием грудной клетки, - сообщает КП-Тюмень.