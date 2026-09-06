Дипфейки и искусственно сгенерированная речь стали новым инструментом мошенников

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина, традиционных методов защиты от финансовых мошенников уже недостаточно, поэтому растет спрос на специальные страховые продукты. Механизм их работы прост: клиент приобретает полис, который гарантирует возмещение средств при наступлении страхового случая — будь то фишинг, взлом онлайн-банка или кража карты.

Ключевым трендом этого года стало включение в покрытие рисков "социальной инженерии". Ранее страховщики неохотно возмещали убытки, если человек сам перевел деньги под психологическим давлением. Теперь же программы адаптируются под современные реалии. Для получения выплаты пострадавшему необходимо предоставить выписку по счету и заявление в правоохранительные органы, после чего страховщик проводит проверку.

По мнению профессора Финансового университета при Правительстве РФ Надежды Капустиной, в ближайшие годы полисы превратятся из простого механизма компенсации в сложные сервисные экосистемы. Они будут включать не только возврат денег, но и превентивный мониторинг подозрительных операций, юридическую поддержку и обучение цифровой грамотности. Именно защита человека от манипуляций станет главным преимуществом новых программ.

Однако на пути к массовому распространению этих продуктов стоят серьезные барьеры. Главным фактором Надежда Капустина называет недостаточную информированность населения и скепсис по отношению к страховым компаниям, - сообщает АиФ-Тюмень.