Врач объяснила, действительно ли хлорофилл обладает "чудодейственными" свойствами

Тюменский терапевт-кардиолог Валерия Гаранина рассказала, что БАДы с хлорофиллом не имеют доказанной эффективности для детоксикации организма и укрепления иммунитета.

Врач отметила, что хлорофилл действительно обладает биологической активностью, однако крупных исследований, подтверждающих его пользу для здоровья человека, нет. При реальной интоксикации необходимо лечить причину, а не полагаться на добавки, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Хлорофилл действительно обладает биологической активностью. Описываются антиоксидантные свойства, а также способность некоторых производных связывать определенные токсины и канцерогены в просвете кишечника, снижая их всасывание. Но крупных качественных исследований на людях, которые однозначно подтвердили бы, что прием добавок с хлорофиллом реально укрепляет иммунитет или системно улучшает детоксикацию у здоровых людей, нет, – подчеркнула эксперт.