Инвесторам предложили 17 объектов культурного наследия в опорных населённых пунктах Тюменской области

17 объектов культурного наследия доступны инвесторам для приобретения в опорных населенных пунктах Тюменской области. Каталог создан на платформе наследие.дом.рф и включает 1,7 тыс. исторических зданий по всей стране, сообщается в госкорпорации ДОМ.РФ.

Старинные усадьбы, торговые ряды, купеческие дома, городские особняки и объекты с редкой типологией могут восстановить инвесторы и использовать для размещения современных объектов.

"Расположение ОКН в опорных населенных пунктах, определенных к приоритетному развитию для улучшения качества жизни и среды, увеличивает инвестиционный потенциал объектов и прилегающих территорий. До 2030 года ДОМ.РФ собирается разработать мастер-планы 200 опорных населенных пунктов по всей стране (всего таких пунктов более двух тысяч). В них учтут индивидуальные особенности каждой локации и комплексное развитие территории", - уточнили в ДОМ.РФ.

Для инвесторов работает программа льготного кредитования. Это позволяет вовлечь в экономику территорий исторические здания с приспособлением под гостиницы, креативные кластеры, жилую и коммерческую недвижимость, сохранив их историческую аутентичность и архитектурную ценность, - сообщает Тюменская линия.