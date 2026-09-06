Наладить здоровый сон можно без немедленного обращения к снотворным препаратам

Психотерапевт Эльвира Соколова считает, чтобы вернуть здоровый сон, не обязательно сразу бежать в аптеку за таблетками. Важно не заставлять себя спать, а перестать делать то, что бессонницу поддерживает. Врач предлагает 5 простых шагов, которые можно попробовать самостоятельно:

1. Не стоит лежать в постели часами без сна.

— Если сон не приходит и вы чувствуете, что начинаете раздражаться или тревожиться, встаньте, перейдите в другое место, займитесь спокойным делом при приглушенном свете и вернитесь в кровать, когда снова появится сонливость. Так постепенно укрепляется логическая связь, что кровать — равно сон, а не борьба с ним, — объясняет Эльвира Соколова.

2. Не нужно пытаться заставить себя уснуть. Стоит попробовать установку: "Мне не обязательно засыпать прямо сейчас. Я могу просто спокойно отдыхать".

3. Стабилизировать время подъема. Не стоит компенсировать недосып долгим дневным сном или очень поздним подъемом. Регулярный режим помогает организму наладить систему сна и бодрствования.

4. Правильная организация вечера. Примерно за час до сна лучше снизить активность: отложить работу, не листать новости, избегать эмоциональных разговоров и яркого света. Подойдут спокойные занятия — например, чтение, теплый душ или упражнения на расслабление.

Эльвира Соколова обратила внимание: если бессонница беспокоит не менее трех ночей в неделю, длится три месяца и дольше и мешает нормальной жизни, нужно обратиться к врачу, - сообщает Мегатюмень.