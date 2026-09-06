Бесплатная тренировка с элементами бокса пройдёт в Тюмени

11 сентября в 19 часов на уличной площадке мультицентра "Контора пароходства" проведут открытую функциональную тренировку с элементами бокса от студии Good Balance.

Мероприятие ориентировано на жителей города старше 14 лет и не требует специальной физической подготовки. Для участия нужно зарегистрироваться в сообществе во ВКонтакте "Контора пароходства".



Тренировка представляет собой динамичную практику, объединяющую технику бокса, упражнения на общую физическую подготовку и работу с телом как единой системой. Участники смогут освоить базовые элементы бокса в безопасной и контролируемой среде под руководством опытных тренеров.

Тренеры уделят внимание не только технике ударов, но и ощущению ритма, внутреннему балансу и правильной работе мышц, что сделает занятие эффективным как для физического, так и для ментального тонуса, - сообщает КП-Тюмень.

— Мы стремимся создавать события, которые объединяют горожан через движение и здоровый образ жизни. Наша тренировка — это возможность попробовать бокс в дружеской атмосфере, без страха и жестких требований, уделяя внимание состоянию тела и внутренним ощущениям, — прокомментировала Алина Трояновская, исполняющая обязанности руководителя мультицентра "Контора пароходства.

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