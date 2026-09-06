В Тобольске подвели итоги танцевального проекта "Тобольск танцует!"

Проект "Тобольск танцует!" завершился в Тобольске. Это яркая мозаика событий, органично продолжающих ежегодный фестиваль "Территория танца" имени Родиона Юмашева.

Премьерные показы пластического спектакля-исследования прошли в рамках фестиваля "Пульс города" 10–12 апреля. Постановка, созданная на основе реальных воспоминаний жителей, раскрывает историю Тобольска 60–80-х и 90-х годов XX века.

– В хореографической труппе было 30 молодых исполнителей, прошедших отбор в январе. Более двух месяцев они готовились к премьере под руководством профессиональных хореографов. Команда собирала воспоминания горожан и преобразовывала их в пластические образы, – рассказали организаторы изданию "Тюменская область сегодня".

Премьера дала старт XI Международному фестивалю "Территория танца", который собрал более 2000 танцоров из разных регионов России. Жюри провело 16 образовательных мастер-классов, общая аудитория превысила 5000 человек. Повторные показы спектакля прошли на городском выпускном, Дне города, Областной студенческой весне и других площадках Тобольска и округа, - сообщает Тюменская область сегодня.

— "Тобольск танцует" — это возможность для города зазвучать в новом ритме. Наша цель — создать открытое творческое пространство для развития современного танца, поддержать молодежь и показать, что танец — универсальный язык, отражающий характер и энергию Тобольска, – поделилась продюсер проекта Эльмира Дейнеко.